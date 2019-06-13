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Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 09:33 | Son Güncelleme

Marmara'da hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Kocaeli'nin doğusu (Kartepe-Başiskele) ile Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bölgede rüzgar, batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette esecek.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi mevsim normalleri parçalı

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