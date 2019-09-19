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Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 09:55 | Son Güncelleme

Bölgede parçalı bulutlu hava öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra kuvvetlice (30-50 km/s) eseceği öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi parçalı bulutlu

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