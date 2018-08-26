Marmara'da hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde seyredecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı, az bulutlu hava hakim olacak, bölgenin güneydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek.

Bölgede, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Hava sıcaklığının İstanbul ve Kocaeli'de 32, Kırklareli'de 33, Sakarya'da 31, Edirne'de 35, Tekirdağ ve Yalova'da 30 derece olması bekleniyor.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

