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Marmara'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 08:52 | Son Güncelleme

Marmara'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın güney ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında olacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), öğleden sonra güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi mevsim normalleri

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