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Marmara'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 09:31 | Son Güncelleme

Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı bölgede, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'un batı çevrelerinde öğleye kadar yoğun kar yağışı bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı Marmara Bölgesi'nde, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'un batı çevrelerinde öğle saatlerine kadar yoğun kar yağışının olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek.

Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen bölgede, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'un batı çevrelerinde öğle saatlerine kadar yoğun kar bekleniyor.

Bölgede sıcaklıkların 2 ila 6 derece azalacağı, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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istanbul Marmara Bölgesi yoğun kar

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