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Marmara'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 10:02 | Son Güncelleme

Bölgede yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor - Trakya kesiminde yoğun kar beklendiğinden buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar bölgede mevsim normallerinin altında seyredecek.

Çok bulutlu, genelinin yağışlı geçeceği tahmin edilen bölgede yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Don kar Marmara Bölgesi Trakya

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