Marmara'da kar yağışı

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar bölgede mevsim normallerinin altında seyredecek.

Çok bulutlu, genelinin yağışlı geçeceği tahmin edilen bölgede yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

