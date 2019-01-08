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Marmara'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 09:28 | Son Güncelleme

Bölgenin doğusu ile İstanbul'da aralıklı kar yağışı beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile İstanbul'da, aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.

Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, vatandaşların yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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