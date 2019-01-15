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Marmara'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 09:54 | Son Güncelleme

Bölgede etkili olacak yağmur ve karla karışık yağmurun Trakya ile Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde yağmur ve karla karışık yağmurun zamanla Trakya ile Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak.

Bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçmesi, yağmur ve karla karışık yağmurun zamanla Trakya ile Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların Sakarya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edilirken, bölgede rüzgarın kuzey yönlerden fırtına (60-80 km/saat); İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesine, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde ise tipiye karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Sakarya'nın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşanabileceğinden vatandaşlar uyarılıyor.

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