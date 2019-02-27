HABER

Marmara'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 09:30 | Son Güncelleme

Bölgenin doğusu ile yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin doğusu ile yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Yüksek kesimler ile bölgenin doğusunun ise yer yer kar yağışlı geçmesi, yağışların Sakarya'nın güneydoğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin edilen rüzgar ile kuvvetli kar yağışları nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Bir anda hayatı değişti! Evsiz köpeğin en mutlu anı Bir anda hayatı değişti! Evsiz köpeğin en mutlu anı
CNC makinesiyle Oltu taşı tespih işliyorCNC makinesiyle Oltu taşı tespih işliyor
Özlem Öztekin Vural: Adalara 7/24 vardiyalı doktor sistemi geliyorÖzlem Öztekin Vural: Adalara 7/24 vardiyalı doktor sistemi geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Marmara Bölgesi rüzgar

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den kargoyla uyuşturucu gönderilen kadın gözaltına alındı

ABD'den kargoyla uyuşturucu gönderilen kadın gözaltına alındı

DEAŞ'ın sözde emiri Bursa'da yakalandı

DEAŞ'ın sözde emiri Bursa'da yakalandı

Firari yüzbaşı, havalimanında sahte kimlikle yakalandı

Firari yüzbaşı, havalimanında sahte kimlikle yakalandı

Toprağa gömmüşler! Hain pusu böyle ortaya çıktı

Toprağa gömmüşler! Hain pusu böyle ortaya çıktı

Günlük burç yorumları 27 Şubat Çarşamba (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

ABD'li kimyager kadından filmleri aratmayan uyuşturucu sevkiyatı

ABD'li kimyager kadından filmleri aratmayan uyuşturucu sevkiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.