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  4. Marmara’da kayalıklara çarpan yat yan yattı: 2 kişi kurtarıldı

Marmara’da kayalıklara çarpan yat yan yattı: 2 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 13:33 | Son Güncelleme

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında arıza yapan özel yat, kayalıklara çarparak yan yattı.

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında arıza yapan özel yat, kayalıklara çarparak yan yattı. Yatta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Olay, Marmaraereğlisi ilçesi Marmara Denizi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmara Denizinde arıza yapan özel yat, rüzgarın etkisiyle bir süre sonra kayalıklara çarptı. Bunun üzerine yatın kaptanı yetkililerden yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine devreye giren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yan yatan özel yattan iki kişiyi kurtardı. Özel yatın kurtarılması için çalışma başlatılırken, yatın Balıkesir-Ayvalık’tan İstanbul’a bakım için götürüldüğü öğrenildi.

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