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Marmara'da kuvvetli fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 15:38 | Son Güncelleme

Bölgede, pazar sabahından itibaren etkisini artırması, pazartesi günü de kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması istendi

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde pazar sabahından itibaren etkisini artıracak ve pazartesi günü de kuvvetli fırtına şeklinde esecek rüzgar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara’da rüzgarın pazar günü sabahtan itibaren kuzey ve kuzeydoğu, pazartesi sabahtan itibaren güneybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Batı Karadeniz’de rüzgarın pazar günü öğleden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, pazartesi sabah saatlerinden sonra güneybatıdan 6 ila 8, zaman zaman 9 kuvvetinde ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Batı Karadeniz'deki fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınanın başta denizcilerimiz olmak üzere ilgili ve vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara (deniz kabarması, ulaşımda aksama vb.) karşı dikkatli ve tedbirleri olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

- Şiddetli fırtınada dikkat edilmesi gerekenler

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 30 Eylül’de ülkenin batı bölgelerini etkilemesi beklenen şiddetli fırtınanın olası olumsuz etkileri hakkında bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, insanlar ve hayvanların savrulan veya düşen parçalardan zarar görebilecekleri, bina ve evlerin kiremitleri, çatı kaplamaları veya iyi inşa edilmemiş çatılarının uçabileceği değerlendirilerek, şöyle devam edildi:

"Çatılardaki bacalar yıkılabilir; televizyon/uydu antenleri ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri düşebilir. Yere sabitlenmemiş karavanlar ve temelsiz prefabrik yapılar yerlerinden oynayabilir veya devrilebilir. Minareler ve direkler devrilebilir. Tabelalar, trafik işaretleri ve trafik lambaları kopabilir, ağaç dalları kırılabilir ve kökü sağlam olmayan ağaçlar yerinden sökülebilir. Seralarda çerçevelerin kırılması ve bükülmesi, camların kırılması veya plastik örtülerin yırtılması şeklinde hasarlar görülebilir. Elektrik telleri zarar görebilir. Balık çiftliklerinde kuvvetli rüzgar, dalga veya deniz kabarması sebebiyle balıkların bulundukları kafesler zarar görebilir. Deniz dalgası veya kabarması sebebiyle plaj ve sahil şeritlerinde hasar ve su baskınları oluşabilir."

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