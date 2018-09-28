Marmara'da kuvvetli fırtına uyarısı

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde pazar sabahından itibaren etkisini artıracak ve pazartesi günü de kuvvetli fırtına şeklinde esecek rüzgar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara’da rüzgarın pazar günü sabahtan itibaren kuzey ve kuzeydoğu, pazartesi sabahtan itibaren güneybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Batı Karadeniz’de rüzgarın pazar günü öğleden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, pazartesi sabah saatlerinden sonra güneybatıdan 6 ila 8, zaman zaman 9 kuvvetinde ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Batı Karadeniz'deki fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınanın başta denizcilerimiz olmak üzere ilgili ve vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara (deniz kabarması, ulaşımda aksama vb.) karşı dikkatli ve tedbirleri olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.