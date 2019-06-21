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Marmara'da kuvvetli sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 10:27 | Son Güncelleme

İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde sağanağın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sağanağın İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalarak, mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı yer yer çok bulutlu hava beklenen bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabahtan itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sağanak, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olacak. Sağanak yağışın İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi beklenen bölgede kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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