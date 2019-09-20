HABER

Marmara'da kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 10:39 | Son Güncelleme

Bugün Kocaeli ile Sakarya'da kuvvetli sağanak beklendiğinden olumsuzluklara karşı tedbirli olunması isteniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde bugün Kocaeli ile Sakarya'da kuvvetli sağanak beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de kuvvetli yağış öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada
Uğur Okulları Van Kampüsü açıldıUğur Okulları Van Kampüsü açıldı
Sis Dağı Kayak Merkezi için harekete geçildiSis Dağı Kayak Merkezi için harekete geçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmara sağanak uyarı

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Piyango bilet sorgulama 19 Eylül: Şanslı biletler belli oldu (sıralı tam liste)

Büyük ikramiye çeyrek bilete!

Bim Aktüel 20 Eylül indirimli ürünler: Bim’de elektrikli bisiklet

Elektrikli bisiklet sürprizi

Cuma mesajları 2019: Eylül ayının 3. Cuma günü uzun veya kısa Cuma mesajları

Kısa ve uzun Cuma mesajları

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar

İstanbul'da hareketlilik! Böyle gözaltına alındılar

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Sosyal medyada halkı isyana çağırmışlardı! Gözaltına alındılar

Gözaltına alındılar! Sosyal medyayı kullanıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.