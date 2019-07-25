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Marmara'da parçalı hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

Marmara'da parçalı hava

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede, Sakarya'nın doğu kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara sağanak

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