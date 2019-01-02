Marmara'da poyraz etkisini yitirdi

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ açıklarında, dün saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini kaybetmesinin ardından, Süleymanpaşa sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker yollarına devam etti.

Şilep ve tankerler, Süleymanpaşa sahilinden demir alarak limanlardan ayrılırken, poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçıların da bugün ava çıkacağı belirtildi.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da, cuma günü ve hafta sonu kar yağışının etkili olması bekleniyor.

