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Marmara’da poyraz fırtınası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 19:40 | Son Güncelleme

Marmara Denizi’nde yaşanan poyraz fırtınası nedeniyle deniz otobüsü seferleri iptal edildi, arabalı feribot seferleri ise güçlükle yapılıyor.Marmara Denizi’nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmekte olan rüzgar akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Marmara’da poyraz fırtınası

Marmara Denizi’nde yaşanan poyraz fırtınası nedeniyle deniz otobüsü seferleri iptal edildi, arabalı feribot seferleri ise güçlükle yapılıyor.

Marmara Denizi’nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmekte olan rüzgar akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Rüzgar hızını artırarak saatte 50-75 km kuvvetine çıkarak fırtına haline dönüşmesi deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Marmara’da yaşanan poyraz fırtınası dolayısıyla İDO ve BUDO deniz otobüsü seferlerini iptal ederken, arabalı feribot seferlerinin ise güçlükle yapılabildiği belirtildi.

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