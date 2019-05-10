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Marmara'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 09:43 | Son Güncelleme

Bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinde seyredecek.

Parçalı, zamanla çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi sağanak

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