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Marmara'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 09:26 | Son Güncelleme

Bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'da akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'da akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'da akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bölgede rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Marmara Bölgesi sağanak Tekirdağ

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