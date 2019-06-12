HABER

Marmara'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 09:38 | Son Güncelleme

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı, çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yerel olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde (Kocaeli ve Sakarya çevreleri) yerel olarak kuvvetli olması öngörülen bölgede rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bölgede kuvvetli gök gürültülü sağanağın oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Simav'a şehit acısı düştüSimav'a şehit acısı düştü
Ev sıcaklığında “Konukevi”Ev sıcaklığında “Konukevi”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Marmara Bölgesi sağanak sakarya

En Çok Okunan Haberler

Otoyol kan gölüne döndü! Korkunç görüntü!

Otoyol kan gölüne döndü! Korkunç görüntü!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Millilere İzlanda'da nazar boncuğu!

Millilere İzlanda'da nazar boncuğu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antik çağlardan beri kullanılıyor! Duyanlar görmek için oraya gidiyor

Antik çağlardan beri... Duyan görmek için oraya gidiyor

Nesli tehlikede olan beyazbantlı dağ engereği Nemrut'ta ortaya çıktı

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Günlük burç yorumları 12 Haziran Çarşamba - Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

Çaldıran'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.