Marmara'da sağanak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı, çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yerel olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde (Kocaeli ve Sakarya çevreleri) yerel olarak kuvvetli olması öngörülen bölgede rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bölgede kuvvetli gök gürültülü sağanağın oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

