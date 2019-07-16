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Marmara'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 09:24 | Son Güncelleme

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklığın mevsim normallerinin altında olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Kırklareli Marmara Bölgesi sağanak

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