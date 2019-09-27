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Marmara'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 08:58 | Son Güncelleme

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak öngörülen bölgede, rüzgar batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

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