Marmara'da sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak.
Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yağışın Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor.
Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği bölgede yağışların, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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