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Marmara'da sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak.

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu olması beklenen bölgede, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın bölgede kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Marmara Bölgesi sağanak

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