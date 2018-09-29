Marmara'da sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin batısı ile İstanbul çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile İstanbul çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edilen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar ile bazı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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