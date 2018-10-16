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Marmara'da sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 09:17 | Son Güncelleme

Öğleden sonra İstanbul'un kuzey kıyılarında kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde, öğleden sonra İstanbul'un kuzey kıyılarında, kısa süreli ve yerel olmak üzere, sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede öğleden sonra İstanbul'un kuzey kıyılarında kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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istanbul Marmara Bölgesi sağanak

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