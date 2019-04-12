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Marmara'da sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 09:37 | Son Güncelleme

Marmara'da sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette esmesi beklenen bölgede kuvvetli yağış nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Marmara sağanak

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