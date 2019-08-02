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Marmara'da sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 08:32 | Son Güncelleme

Marmara'da sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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istanbul Marmara sağanak

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