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Marmara'da sıcaklık artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 08:27 | Son Güncelleme

Bölgede hava sıcaklığının 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

Sıcaklığın 3 ila 5 derece artması beklenen bölgede, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu ilçelerinde hafif sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden (50-80 km/sa) esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava sıcaklıkları Marmara Bölgesi sağanak

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