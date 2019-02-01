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Marmara'da sıcaklık artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 09:32 | Son Güncelleme

Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Sabah saatlerinde İstanbul, öğle saatlerine kadar Kocaeli, Yalova akşam saatlerine kadar ise Sakarya çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak tahmin edilen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklenen rüzgar nedeniyle meydana gelmesi muhtemel soba gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi mevsim normalleri sıcaklık

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