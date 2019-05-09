HABER

Marmara'da sıcaklık artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 09:36 | Son Güncelleme

Bölgede hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Gece saatlerinden sonra Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul çevrelerinde sağanak beklenirken bölgede sıcaklık 2 ila 4 derece artacak.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos), öğle saatlerinden itibaren güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Çanakkale'de kazada yaralanan öğrencilere ziyaretÇanakkale'de kazada yaralanan öğrencilere ziyaret
23 yıldır sokak hayvanlarını besliyor23 yıldır sokak hayvanlarını besliyor
Müjdat Gezen'e büyük şok! Avukatı duyurduMüjdat Gezen'e büyük şok! Avukatı duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava sıcaklığı Marmara Bölgesi sağanak

En Çok Okunan Haberler

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu!

Müjdat Gezen'e büyük şok! Avukatı duyurdu

Mardin merkezli 7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz?

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz?

Günlük burç yorumları 9 Mayıs Perşembe - Ay, Yengeç burcunda ilerliyor

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

14 yıldır süren gelenek! Bu köyden geçen herkese ücretsiz iftar veriliyor

14 yıldır süren gelenek! Bu köyden geçen herkes...

Dünyanın gözü Çanakkale'de! 2 gün sürecek

Dünyanın gözü Çanakkale'de! 2 gün sürecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.