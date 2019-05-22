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Marmara'da sıcaklık artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 09:42 | Son Güncelleme

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek.

Yarın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bölgede rüzgar, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi mevsim normalleri

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