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Marmara'da sıcaklık artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 08:47 | Son Güncelleme

Bölgede, hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece yükselecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgenin batısının az bulutlu, doğusunun parçalı çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede yağışların öğle saatlerine kadar Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölgede, sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava sıcaklıkları Marmara Bölgesi

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