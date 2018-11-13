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Marmara'da sıcaklık azalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 08:58 | Son Güncelleme

Bölgede hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya, Yalova), Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde sağanak bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis de öngörülüyor.

Bölgede sıcaklığın 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (Ppoyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava sıcaklıkları Marmara Bölgesi sağanak

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