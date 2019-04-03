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Marmara'da sıcaklık azalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 09:41 | Son Güncelleme

Parçalı, zamanla çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sıcaklık 1 ila 3 derece azalacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı, zamanla çok bulutlu hava hakim olacak.

Öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Kırklareli'nin kuzey kıyı kesimleri, İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak bekleniyor.

Bölgede sıcaklık 1 ila 3 derece azalırken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/saat) esmesi öngörülüyor.

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hava sıcaklıkları Marmara Bölgesi

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