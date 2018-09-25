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Marmara'da sıcaklık azalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 09:07 | Son Güncelleme

Sağanağın etkisini artırdığı bölgede hava sıcaklığı 8 ila 12 derece azalacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 8 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusunda sağanak görülecek.

Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklenen bölgede, hava sıcaklığının 8 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

Kuvvetli yağış ile rüzgar beklenen bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava sıcaklıkları Marmara Bölgesi sağanak

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