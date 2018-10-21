HABER

Marmara'da sıcaklık azalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 09:30 | Son Güncelleme

Bölgede hava sıcakları 1 ila 2 derece düşecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklarının 1 ila 2 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak öngörülen bölgede, sıcaklıkların 1 ila 2 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PARTNERTek kareyle rezil oldu!Tek kareyle rezil oldu!
Avukat Mehmet Ruşen Gültekin: Milli Eğitim, Andımız kararını 30 gün içinde uygulamak zorunda!Avukat Mehmet Ruşen Gültekin: Milli Eğitim, Andımız kararını 30 gün içinde uygulamak zorunda!
İstanbul'da bugün bu yollar kapalıİstanbul'da bugün bu yollar kapalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava sıcakları Marmara Bölgesi

En Çok Okunan Haberler

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu

Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu

İnfaz listesini Trump'ın damadı mı verdi?

İnfaz listesini Trump'ın damadı mı verdi?

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Hakimlerin konkordato isyanı! Oda kapılarına bu yazıyı astılar

Hakimlerin konkordato isyanı! Oda kapılarına bu yazıyı astılar

Avukat Mehmet Ruşen Gültekin: Milli Eğitim, Andımız kararını 30 gün içinde uygulamak zorunda!

Avukat Mehmet Ruşen Gültekin: Milli Eğitim, Andımız kararını 30 gün içinde uygulamak zorunda!

İstanbul'da bugün bu yollar kapalı

İstanbul'da bugün bu yollar kapalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.