Marmara'da sıcaklık azalıyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklarının 1 ila 2 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak öngörülen bölgede, sıcaklıkların 1 ila 2 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

