Marmara'da sıcaklık azalıyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklarının 1 ila 2 derece azalması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak öngörülen bölgede, sıcaklıkların 1 ila 2 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor
Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar
ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!
Heiko Maas canlı yayında açıkladı! Almanya'dan Suudi Arabistan'a silah ambargosu!
Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Herkes oraya koştu
Kütahya Şaphane ilçesi Belediye Başkanı CHP'den AK Parti'ye geçti
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
Van Gölü'nde bulundu! 800 bin yıldır ilk...
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum