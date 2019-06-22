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Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 09:34 | Son Güncelleme

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor.

Sabah Kırklareli, öğle saatlerinde Edirne ile Sakarya'nın güney ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgar, bölgede kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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Marmara parçalı

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