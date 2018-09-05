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Marmara'da sıcaklıklar azalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 09:47 | Son Güncelleme

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin genelinde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçecek.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, zamanla Marmara genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bölgede hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak.

Rüzgar, bölgede kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.

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azalma Marmara Bölgesi Meteoroloji sıcaklıklar

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