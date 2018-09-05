Marmara'da sıcaklıklar azalacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin genelinde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçecek.
Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, zamanla Marmara genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bölgede hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak.
Rüzgar, bölgede kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.
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