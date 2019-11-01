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Marmara'da sıcaklıklar azalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 09:09 | Son Güncelleme

Aralıklı yağmur ve sağanak beklenen bölgede sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin batısı hariç bölge genelinde akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Yağışların sabah, İstanbul, Kocaeli ile Sakarya'nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli esecek.

Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi sağanak

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