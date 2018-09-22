Marmara'da sıcaklıklar yükseliyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın Kuzey ve Kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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