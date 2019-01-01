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Marmara'da ulaşıma poyraz engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 15:48 | Son Güncelleme

Hızı 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle 15 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Balıkçıları da olumsuz etkileyen poyraz nedeniyle tekneler de denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olası olumsuzluklara karşı uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
deniz Marmara Poyraz Tekirdağ ulaşım

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