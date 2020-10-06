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Marmara’da usulsüz balık avcılığına 29 bin 200 TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 10:46 | Son Güncelleme

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi’nin katılımıyla balıkçılık ve su ürünleri avcılığına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde usulsüz avcılık yapanlara 29 bin 200 TL para cezası kesildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi’nin katılımıyla balıkçılık ve su ürünleri avcılığına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde usulsüz avcılık yapanlara 29 bin 200 TL para cezası kesildi. Ayrıca kaçak kara kıllı midye avcılığı yapıldığı tespit edilen tekneye el konuldu.
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi’nin katılımıyla balıkçılık ve su ürünleri avcılığına yönelik, yeni av sezonunda sürdürülebilir balıkçılık yapılması, balıkçılıktan gelecek nesillerin de faydalanabilmesi adına Marmara Denizi’nde, göletlerde ve balık satış yerlerinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.
Yapılan kontrol ve denetimlerde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, su ürünlerinin boyu, ışıkla avcılık yapılıp yapılmadığı, seyir defteri, gemi ve balıkçıların ruhsatları, satış yerlerinin hijyenik koşulları kontrol edildi. 98 adet denetim gerçekleştirilirken, usulsüz avcılık yapanlara toplamda 29 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kaçak kara kıllı midye avcılığı yapıldığı tespit edilen tekneye el konularak avcılık yapanlar hakkında yasal işlem uygulandı.

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