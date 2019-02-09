Marmara'da yağış

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesinin doğu kesimlerinde, aralıklı hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında geçecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğu kesimlerinde, aralıklı hafif yağmur ve sağanak bekleniyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden, orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

