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Marmara’da yoğun sis etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında yoğun sis etkili olurken, deniz ve karayolu ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.Marmara Denizi’nde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Tekirdağ’da deniz ve karayolu ulaşımında aksamalar meydana geldi.

Marmara’da yoğun sis etkili oluyor

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında yoğun sis etkili olurken, deniz ve karayolu ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.
Marmara Denizi’nde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Tekirdağ’da deniz ve karayolu ulaşımında aksamalar meydana geldi. Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyıları yer yer sisle kaybolurken, görüş mesafesi de yaklaşık 20 metreye kadar düştü.
Yoğun sis nedeniyle karayolunda bulunan araçlar zaman zaman zor anlar yaşarken, denizde de yoluna devam edemeyen bazı gemiler Tekirdağ kıyılarına demirlendi.

Marmara’da yoğun sis etkili oluyor

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