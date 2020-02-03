Marmara'daki balıkçılar ağlara yapışan "deniz salyası"ndan dertli

Denizdeki başka maddelerin de etkisiyle "müsilaj" adı verilen ve balıkçıların "deniz salyası' olarak bildiği jelimsi madde, bugünlerde Marmara'nın güneyinde yaygın olarak görülüyor. Bu durum, uzunluğu 20 metreye yaklaşan jelimsi maddenin yapıştığı ağlarını çekemeyen balıkçıları zarara uğratıyor.

"Deniz salyaları"nın ocak ve şubat aylarında görüldüğünü belirten Sarı, şöyle devam etti:

"Soluduğumuz havanın içindeki oksijenin yüzde 70'ini denizler üretiyor. Denizin dibinde yer alan alg bitkilerinin fotosentez yapabilmesi için ışık, sıcaklık ve besin elementine ihtiyacı var. Bunlardan biri eksik olursa algler üreyemiyor, çoğalamıyorlar. Şu anda geçmiş yıllara oranla deniz suyu sıcaklığı yüksek. Bu dönemde denizin şiddetli fırtına ile karışması sonucu diplerde biriken azot fosforlar, besin elementleri ışıklı bölgeye yüzeye çıktı. Bunun sonucunda, su sıcaklığı da uygun olduğu için ışıklı bölgede fotosentez hızlandı, müsilaj oluşturabilecek alg grupları birden çoğaldı. Onların hücre salgılarıyla bakteriler faaliyete geçti."

- "Deniz, sihirbaz değil"

Sarı, doğal nedenlerden kaynaklanan bu oluşumun yoğunluğunu azaltarak balıkçılığı etkilemesinden kurtarmanın yolunun denizi kirletmemekten geçtiğini vurguladı.

Bu noktada arıtma tesislerinin önemine işaret eden Prof. Dr. Sarı, "Arıtma tesisi olanlar çalıştırmalı, olmayan yerlere arıtma tesisi kurmalıyız. Deniz, sihirbaz değil, elimize ne geçerse atarız, o da yutar; kainatta böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.