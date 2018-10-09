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Marmara'daki gemi kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 14:05 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ahırkapı açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin gerekli denetimlerin yapıldığı ve deniz kirliliğinin tespit edilmediğini bildirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Marmara Denizi'nde Ahırkapı açıklarında iki geminin karıştığı kazada gerekli denetimlerin yapıldığını ve deniz kirliliğinin tespit edilmediğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ahırkapı açıklarında iki geminin kaza yaptığı ihbarı üzerine, İBB ekipleri olay yerine intikal etti.

Olay yerinde inceleme yapan İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Liberya bayraklı TK Rotherdam ve Panama bayraklı Bosphorus King isimli geminin karıştığı kazada can kaybı yaşanmadığını, gemilerde hafif hasar oluştuğunu ve deniz kirliliğine sebep olacak sızıntı olmadığını tespit etti.

İBB ekipleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü birimleriyle iki gemiye sahile kadar eşlik etti.

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