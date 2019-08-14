Marmara'daki gemi kazası

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında, birbirine sürtünen iki gemiden Doric Warrior’ın karaya oturduğu, Mammad Amin Resulzadeh isimli geminin ise yoluna devam edeceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz’e açılacak olan Mammad Amin Resulzadeh isimli boş gemide kaza sonrasında ciddi bir hasar olmadığı, geminin yoluna devam edeceği öğrenildi.

ABD'den Ukranya’ya giden 91 bin ton kömür yüklü Doric Warrior’ın ise kaza sonrası karaya oturduğu ihtimali üzerinde durulurken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Ahırkapı açıklarında, gece saatlerinde 230 metre uzunluğundaki Doric Warrior ile 129 metre uzunluğundaki Mammad Amin Resulzadeh gemileri henüz belirlenemeyen nedenle birbirine sürtünmüş, kaza nedeniyle gemilerde ufak çaplı hasar meydana gelmişti.

