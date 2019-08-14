HABER

Marmara'daki gemi kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

Marmara Denizi'nde birbirine sürtünen iki gemiden Doric Warrior’ın karaya oturduğu, Mammad Amin Resulzadeh isimli geminin ise yoluna devam edeceği bildirildi

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında, birbirine sürtünen iki gemiden Doric Warrior’ın karaya oturduğu, Mammad Amin Resulzadeh isimli geminin ise yoluna devam edeceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz’e açılacak olan Mammad Amin Resulzadeh isimli boş gemide kaza sonrasında ciddi bir hasar olmadığı, geminin yoluna devam edeceği öğrenildi.

ABD'den Ukranya’ya giden 91 bin ton kömür yüklü Doric Warrior’ın ise kaza sonrası karaya oturduğu ihtimali üzerinde durulurken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Ahırkapı açıklarında, gece saatlerinde 230 metre uzunluğundaki Doric Warrior ile 129 metre uzunluğundaki Mammad Amin Resulzadeh gemileri henüz belirlenemeyen nedenle birbirine sürtünmüş, kaza nedeniyle gemilerde ufak çaplı hasar meydana gelmişti.

Rusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddetRusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet
Demre sahilleri tatilcilerle dolduDemre sahilleri tatilcilerle doldu
Engelli temizlik personelinin hayvan sevgisiEngelli temizlik personelinin hayvan sevgisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahırkapı Doric Warrior gemi Mammad Amin Resulzadeh sahil Zeytinburnu

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çevreye atılan kurban atıklarına vatandaşlardan tepki

Utandıran görüntü! Etrafa saçtılar

Tatilciler dönüş yoluna geçti

Dönüş yoluna geçtiler! Uzun araç kuyrukları oluştu

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Kadınların üzerine devrildi

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Faciadan dönüldü

İzmir'de 82 göçmen yakalandı

Sahil güvenlik harekete geçti! Yakalandılar

Son dakika! İstanbul Fatih'te otelde yangın!

İstanbul'da otelde korkutan yangın

Adana'da DEAŞ operayonu!

Şafak vakti operasyon! Gözaltına alındılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.