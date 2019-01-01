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Marmaraerelisi'nde deniz çekilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 16:51 | Son Güncelleme

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan: - "Tamamen mevsimsel bir durum, halkımızın panik yapmasına gerek yok"

TEKİRDAĞ (AA) - Marmaraereğlisi ilçesi sahil şeridinde deniz yaklaşık 20 metre çekildi.

İlçede yaşayan vatandaşları tedirgin eden konuyla ilgili Belediye Başkanı İbrahim Uyan, deniz çekilmesinin mevsimsel ve normal bir durum olduğunu söyledi.

Bu çekilmenin zaman zaman yaşandığını ifade eden Başkan Uyan, ''İlçemizin sahil şeridinde denizin çekildiğini görüyoruz. Bu durum, içinde bulunduğumuz bu mevsimde her yıl görünüyor. Tamamen mevsimsel bir durum ve halkımızın panik yapmasına gerek yok'' dedi.

Öte yandan, sahil şeridinde kıyıya yanaşmış bazı balıkçı teknelerinin de denizin çekilmesinden dolayı karaya oturduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
deniz çekilmesi marmaraereğlisi Tekirdağ

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