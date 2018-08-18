Yağlı tohum olan soya üzerinde de 6 yıldır çalışma yapan öğretim üyeleri, bu bitkinin bölgenin iklim ve toprak koşullarına oldukça uyumlu olduğunu belirledi.

Öğretim üyelerince Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen, "Günebakan", "Gündöndü" ve "Günçiçeği" diye de bilinen ayçiçeği çeşitleri adaptasyon çalışmalarının ardından gübre sıra aralığı gibi aşamalardan geçti.

SİİRT (AA) - ALİ TEPE - Türkiye'de daha çok Marmara Bölgesi'nde yetiştirilen ayçiçeği ile Karadeniz'de üretimi yaygın olan soyanın Siirt Üniversitesince kentteki deneme üretiminden olumlu sonuçlar alındı.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağlı tohumlu bitkiler ayçiçeği ve soyanın yöre için çok önemli alternatif bitkiler olduğunu söyledi.

Sulama imkanının olduğu tarlalarda çiftçinin daha karlı ve Türkiye için elzem olan yağ bitkilerine yönelmesinin önemine işaret eden Erkan, bu bakımdan ay çiçeğinin yağ bitkileri içerisinde istisnai bir yeri olduğunu belirtti.

Erman, "Hastalıklara dayanıklılığı, erkenci olması ve bölgemizde dekara 350-400 kilogram gibi bir verim vermesi önemli. Dolayısıyla çiftçilerimiz için alternatif bir ürün oluşturma özelliği var. Bu bakımdan ayçiçeğini yörede yaygınlaştırmak, çiftçilere ve üreticilere benimsetmek en önemli hedeflerimizden." dedi.

Sadece ayçiçeğinin değil, bölgede yer fıstığı, susam ve soya gibi çiftçinin yetiştirmeye alışkın olmadığı ürünlerden de çok iyi sonuçlar aldıklarını ifade eden Erman, adaptasyon, ekim zamanı ve gübre çalışmaları gibi yetiştiricilikle alakalı temel birtakım çalışma süreçlerinin akademisyenler tarafından tamamlandığını aktardı.