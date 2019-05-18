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"Marmara'nın karpuzcusu"nda fideler toprakla buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 09:52 | Son Güncelleme

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki çiftçiler, kaliteli ve yüksek verim, iyi kazanç beklentisiyle karpuz fidesi dikimine başladı

BİLECİK (AA) - "Marmara'nın karpuzcusu" olarak da bilinen Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üreticiler büyük umutlarla fide dikimine başladı.

Sakarya Vadisi'ndeki yaklaşık 7 bin dönümlük arazide bilinçli tarım uygulamalarıyla kaliteli ürün elde eden üreticiler, yetiştirdikleri karpuzları İstanbul başta olmak üzere birçok kente gönderiyor.

İlçedeki üreticiler, işçilik maliyetlerini azaltmak için imece yöntemiyle birbirlerine destek olarak karpuz fidelerini toprakla buluşturuyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, Sakarya Vadisi karpuzunun lezzetinin ülke genelinde bilindiğini söyledi.

Fide dikimi için üreticilerin ailece tarlaya gittiğini belirten Ünver, "Geçen yıllara göre ekimde düşüş var çünkü giderler arttı. Çiftçimiz temkinli davranıyor. Kendi yapabileceği kadar yapmaya başladılar. İmece usulü çalışma oluyor, her hafta bir kişinin tarlasında çalışılıyor. Para değil, emek karşılığı yardım oluyor. Burada avantaj kendi elemanlarının çalışmasıyla geliyor. Masraf azalıyor." diye konuştu.

Ünver, Osmaneli'de karpuz üretiminde istihdamın çok yüksek olduğunu, yüzlerce kişinin bu işten ekmek yediğini vurguladı.

Tarlalardan üç ay boyunca her gün 100 ila 250 kamyon ürünün hasat edildiğini aktaran Ünver, "Karpuzumuzun kalitesi aroması çok iyi. Çevre illere gidiyor, üreticimiz de memnun. Geçen yıl 120-130 bin ton üretim vardı. Bu sene de bu civarda bekliyoruz." dedi.

- "Sıcağın altında nasibimizi bekliyoruz"

Çiftçilerden İrfan Yılmaz ise haziranın ortasına kadar yaklaşık 120 dönümlük arazide ekim yapacaklarını dile getirdi.

Kendisinin, karpuzculukta ailesinin dördüncü kuşağından olduğunu söyleyen Yılmaz, "35 yıldır araziye gidiyorum. Bu yıl ümitli olmaya mecburuz, ümitsiz yaşanmaz. Allah bir şeyler verecek inşallah. Bu sıcağın altında mücadelemizi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Reyhan Yılmaz ise fide dikiminin, ramazan ayı dolayısıyla çok erken saatlerde başladığını belirterek, "Sabah erkenden gelip motoru çalıştırıyoruz, su akışı başlıyor. Çoluk çocuk hepimiz buradayız. İmece usulü yapıyoruz ve hepimiz akrabayız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
FIDE karpuz Osmaneli

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